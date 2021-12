Bye bye 2021, giugno: Nole torna cannibale a Parigi. Matteo re del Queen's (Di sabato 25 dicembre 2021) A sette mesi dall'ultimo trionfo, Rafa Nadal torna a Parigi da grande favorito. Tanti si aspettano di vederlo alzare al cielo la quattordicesima Coppa dei Moschettieri e superare i venti titoli Slam ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 25 dicembre 2021) A sette mesi dall'ultimo trionfo, Rafa Nadalda grande favorito. Tanti si aspettano di vederlo alzare al cielo la quattordicesima Coppa dei Moschettieri e superare i venti titoli Slam ...

Advertising

Maria_delmunde : @Mylemodesto E é Bye Bye hahahaha - Ricky9691 : @MarinoMorgana Invece lei ha molto da imparare a cominciare dal rispetto. Primo defollow di natale... Bye bye - MassimoCogoni4 : @JetBomb25 Jat sai chevdevi finire , ma in tnto inizia on good bye - Idyllic_min20 : Jsjsjs ya no existo bye @Stray_Kids - mcyoondeluxe : @guccigirl_tan bye im HSKSJKSKSKS 50-50 -