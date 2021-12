Botta in testa, torna in campo e muore: la tragedia dell'algerino Loukar (Di domenica 26 dicembre 2021) Si chiamava Soufiane Loukar, era il capitano del Mc Saida, squadra di seconda divisione algerina. È morto in campo a 30 anni per un sospetto arresto cardiaco. In una tragedia che ha gettato nella ... Leggi su gazzetta (Di domenica 26 dicembre 2021) Si chiamava Soufiane, era il capitano del Mc Saida, squadra di seconda divisione algerina. È morto ina 30 anni per un sospetto arresto cardiaco. In unache ha gettato nella ...

Advertising

Hey_Fede : RT @Gazzetta_it: Botta in testa, torna in campo e muore: la tragedia dell’algerino Loukar - sportli26181512 : Botta in testa, torna in campo e muore: la tragedia dell’algerino Loukar: Botta in testa, torna in campo e muore: l… - settalese : RT @Gazzetta_it: Botta in testa, torna in campo e muore: la tragedia dell’algerino Loukar - Gazzetta_it : Botta in testa, torna in campo e muore: la tragedia dell’algerino Loukar - CHA3TH1NKER : Ho prwso una botta alla testa fortissima -