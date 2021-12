Uomini e Donne, Tina Cipollari: chi è il compagno Alfredo (Di venerdì 24 dicembre 2021) Per la prima volta da quando ha chiuso con il ristoratore Vincenzo Ferrara Tina Cipollari ha rivelato chi è l’uomo che le ha rubato il cuore. Che ci fosse qualcuno nella sua vita già si sapeva ma in queste ore la popolare opinionista ha svelato qualche dettaglio in più! Tina Cipollari è uno dei personaggi più amati ma anche discussi della tv e, infatti, da oltre 20 anni fa parte di uno dei programmi più apprezzati di Canale 5. Anche se siede nel dating show che regala e ha regalato a cenTinaia di coppie l’amore, però, la donna non è sempre stata molto fortunata sotto quel punto di vista e, infatti, dopo aver divorziato dal marito Kikò Nalli (con cui ha avuto anche tre figli), ha avuto una travagliata storia d’amore con un ristoratore fiorentino, Vincenza Ferrara. Tra i due è finita da poco, ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 24 dicembre 2021) Per la prima volta da quando ha chiuso con il ristoratore Vincenzo Ferraraha rivelato chi è l’uomo che le ha rubato il cuore. Che ci fosse qualcuno nella sua vita già si sapeva ma in queste ore la popolare opinionista ha svelato qualche dettaglio in più!è uno dei personaggi più amati ma anche discussi della tv e, infatti, da oltre 20 anni fa parte di uno dei programmi più apprezzati di Canale 5. Anche se siede nel dating show che regala e ha regalato a cenia di coppie l’amore, però, la donna non è sempre stata molto fortunata sotto quel punto di vista e, infatti, dopo aver divorziato dal marito Kikò Nalli (con cui ha avuto anche tre figli), ha avuto una travagliata storia d’amore con un ristoratore fiorentino, Vincenza Ferrara. Tra i due è finita da poco, ...

