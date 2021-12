Uomini e Donne, Andrea Nicole: “Ciprian ha superato le mie aspettative” (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’ex tronista Andrea Nicole racconta, a distanza di tre settimane dall’uscita dal programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, la sua relazione con Ciprian, il ventinovenne di origini rumene che è stato scelto dalla tronista. Come procede tra i due? Cosa avrà svelato la ragazza? Poche settimane fa Andrea Nicole ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne, la scelta tra Alessandro e Ciprian è ricaduta sul ventinovenne di origini rumene Ciprian Aftim. Ma come Leggi su solodonna (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’ex tronistaracconta, a distanza di tre settimane dall’uscita dal programma di Maria De Filippi,, la sua relazione con, il ventinovenne di origini rumene che è stato scelto dalla tronista. Come procede tra i due? Cosa avrà svelato la ragazza? Poche settimane faha concluso il suo percorso a, la scelta tra Alessandro eè ricaduta sul ventinovenne di origini rumeneAftim. Ma come

Advertising

poliziadistato : Anche oggi le nostre donne e i nostri uomini sono impegnati per la sicurezza e per il sostegno ai più fragili. Buon… - Viminale : #Natale2021 #Lamorgese: auguri alle donne e agli uomini di #ministerointerno, @poliziadistato, #vigilidelfuoco e di… - guerini_lorenzo : Con il Presidente #Mattarella in videoconferenza con i nostri contingenti impegnati all'estero e in Italia. Un mo… - angelocolacrai : IL FIGLIO DEGLI UOMINI E DONNE - NeveAmica : RT @EugenioCardi: Solo un vigliacco può affermare di aver difeso i confini del proprio Paese avendo lasciato in realtà 147 PERSONE in diffi… -