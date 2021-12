Terza dose estesa ai 16-17enni e ai 12-15enni fragili (Di venerdì 24 dicembre 2021) La Terza dose sarà estesa ai giovani tra i 16-17 anni e gli adolescenti fragili tra i 12-15. Lo prevede la circolare del ministero della Salute. Le dosi Pfizer potranno essere somministrate a partire dal 27 dicembre. L’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) si pronuncerà su tutti gli adolescenti tra 12-15 anni entro il mese di gennaio. ?È raccomandata la somministrazione di una dose di vaccino Comirnaty di Pfizer/Biontech, al dosaggio di 30 mcg in 0,3 ml, come richiamo (booster) di un ciclo primario, indipendentemente dal vaccino utilizzato per lo stesso - prevede la circolare firmata dal direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, dopo il parere positivo della Cts dell’Aifa - a tutti i soggetti della fascia di età 16-17 anni e ai soggetti della fascia di età 12- 15 ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 dicembre 2021) Lasaràai giovani tra i 16-17 anni e gli adolescentitra i 12-15. Lo prevede la circolare del ministero della Salute. Le dosi Pfizer potranno essere somministrate a partire dal 27 dicembre. L’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) si pronuncerà su tutti gli adolescenti tra 12-15 anni entro il mese di gennaio. ?È raccomandata la somministrazione di unadi vaccino Comirnaty di Pfizer/Biontech, al dosaggio di 30 mcg in 0,3 ml, come richiamo (booster) di un ciclo primario, indipendentemente dal vaccino utilizzato per lo stesso - prevede la circolare firmata dal direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, dopo il parere positivo della Cts dell’Aifa - a tutti i soggetti della fascia di età 16-17 anni e ai soggetti della fascia di età 12- 15 ...

