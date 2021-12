Russia: 'contenuti vietati', maxi multe a Google e Meta - Facebook (Di venerdì 24 dicembre 2021) Un tribunale russo ha inflitto oggi maxi - multe a Google e Meta (in precedenza nota come Facebook) per non aver rimosso contenuti ritenuti illegali nel Paese. Le aziede statunitensi sono state ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 dicembre 2021) Un tribunale russo ha inflitto oggi(in precedenza nota come) per non aver rimossoritenuti illegali nel Paese. Le aziede statunitensi sono state ...

Advertising

sulsitodisimone : RT @RSInews: Multa per Google e Meta in Russia - Le società non hanno rimosso dalle loro piattaforme contenuti considerati illegali nel Pae… - RSInews : Multa per Google e Meta in Russia - Le società non hanno rimosso dalle loro piattaforme contenuti considerati illeg… - blogandy2022 : RT @MediasetTgcom24: Russia multa Google per 98 milioni di dollari per contenuti vietati #google - EsteriLega : Russia multa Google per 98 mln di dlr per contenuti vietati - Radio1Rai : ??#Russia Multa da 98,4mln$ a Google per la mancata rimozione di contenuti vietati per legge (abuso di droghe, armi… -