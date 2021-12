Roma: Karsdorp 'Mourinho mi rende migliore' (Di venerdì 24 dicembre 2021) "Mi piaceva bere e uscire. Ora non succede più". Lo ha detto il Romanista Rick Karsdorp in un'intervista con il sito olandese ELFvoetbal parlando di come il calcio italiano lo abbia cambiato. "Il ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 24 dicembre 2021) "Mi piaceva bere e uscire. Ora non succede più". Lo ha detto ilnista Rickin un'intervista con il sito olandese ELFvoetbal parlando di come il calcio italiano lo abbia cambiato. "Il ...

