Rischio idraulico | codice giallo anche per Natale

Advertising

QuiNewsLunigian : Natale sotto la pioggia, allerta rischio idraulico - QuiNewsMassaCar : Natale sotto la pioggia, allerta rischio idraulico - amtoscana : RT @toscananotizie: ??#Rischioidraulico, il 25 dicembre #codicegiallo su tutta la #Toscana ?? - toscananotizie : ??#Rischioidraulico, il 25 dicembre #codicegiallo su tutta la #Toscana ?? - TuttoSesto : Protezione Civile: rischio idraulico, per Natale codice giallo su tutta la Toscana -

Ultime Notizie dalla rete : Rischio idraulico

ExPartibus

La sala operativa della Protezione civile regionale ha dunque diramato il codice giallo su tutta la Toscana perper l'intera giornata di domani 25 dicembre. Ci sono possibilità di ...La sala operativa della Protezione civile regionale ha dunque diramato il codice giallo su tutta la Toscana perper l'intera giornata di domani 25 dicembre. Ci sono possibilità di ...Giornate piovose per le feste natalizie. Già da oggi venerdì 24 dicembre sono previste precipitazioni diffuse sulle zone di nord ovest, in particolare sulle Apuane e sull’Appennino e domani le precipi ...Meteo Livorno, le previsioni per Natale: arrivano pioggia e temporali. La sala operativa della Protezione civile regionale ha dunque diramato per rischio idrogeologico e idraulico ...