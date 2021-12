Obbligo mascherina e FFp2 al chiuso e all’aperto, caffè col Super Pass: le misure nel Dl Festività (Di venerdì 24 dicembre 2021) Arriva la stretta di Natale e Capodanno per fermare Omicron, la variante che spaventa il mondo e ora anche l’Italia: il governo ha varato il Dl Festività per provare ad arginare il più possibile il dilagare del virus, che ci obbligherà a rimettere le mascherine all’aperto e ad utilizzare la più protettiva FFp2 nei contesti al chiuso come trasporti, cinema, teatri e all’aperto quando gli assembramenti lo impongono. Ma non solo Le due cabine di regia del governo, per fare il punto sull’epidemia e valutare le nuove misure sotto le feste natalizie, sono state seguite da un Consiglio dei ministri nella serata del 23 dicembre, che ha segnato nuovo cambio di rotta on l’approvazione di un nuovo decreto sulle nuove regole covid da rispettare in tutta Italia. Nuovi inasprimenti sono divenuti ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 24 dicembre 2021) Arriva la stretta di Natale e Capodanno per fermare Omicron, la variante che spaventa il mondo e ora anche l’Italia: il governo ha varato il Dlper provare ad arginare il più possibile il dilagare del virus, che ci obbligherà a rimettere le mascherinee ad utilizzare la più protettivanei contesti alcome trasporti, cinema, teatri equando gli assembramenti lo impongono. Ma non solo Le due cabine di regia del governo, per fare il punto sull’epidemia e valutare le nuovesotto le feste natalizie, sono state seguite da un Consiglio dei ministri nella serata del 23 dicembre, che ha segnato nuovo cambio di rotta on l’approvazione di un nuovo decreto sulle nuove regole covid da rispettare in tutta Italia. Nuovi inasprimenti sono divenuti ...

