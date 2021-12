Natale 2021 con lo Zecchino d'Oro, oggi e domani su Rai1 (Di venerdì 24 dicembre 2021) oggi pomeriggio e domani mattina, in occasione del Natale 2021, lo Zecchino d'Oro terrà compagnia al pubblico di Rai1 con due speciali condotti da Cristina D'Avena e Paolo Belli. oggi e domani su Rai1, per la Vigilia e la mattina di Natale 2021, andranno in onda su Rai1 due speciali appuntamenti dello Zecchino d'Oro. Due puntate dall'Antoniano di Bologna, con il Piccolo Coro "Mariele Ventre" dell'Antoniano, diretto da Sabrina Simoni, le canzoni dello Zecchino d'Oro e i classici natalizi. Si inizierà giovedì 24 dicembre alle 17:05 con "L'Attesa", un pomeriggio di emozioni e musica condotto da Paolo Belli e Cristina D'Avena con Nunù, i Buffycats della ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 dicembre 2021)pomeriggio emattina, in occasione del, lod'Oro terrà compagnia al pubblico dicon due speciali condotti da Cristina D'Avena e Paolo Belli.su, per la Vigilia e la mattina di, andranno in onda sudue speciali appuntamenti dellod'Oro. Due puntate dall'Antoniano di Bologna, con il Piccolo Coro "Mariele Ventre" dell'Antoniano, diretto da Sabrina Simoni, le canzoni dellod'Oro e i classici natalizi. Si inizierà giovedì 24 dicembre alle 17:05 con "L'Attesa", un pomeriggio di emozioni e musica condotto da Paolo Belli e Cristina D'Avena con Nunù, i Buffycats della ...

