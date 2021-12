Morto di covid il senatore no vax: era anche un convinto ambientalista (Di venerdì 24 dicembre 2021) Certo, Bartolomeo Pepe non è il primo politico Morto di covid . Prima di lui, ad esempio, il virus aveva colpito Franco Marini , ex presidente del Senato e presidente della Repubblica in pectore per ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 dicembre 2021) Certo, Bartolomeo Pepe non è il primo politicodi. Prima di lui, ad esempio, il virus aveva colpito Franco Marini , ex presidente del Senato e presidente della Repubblica in pectore per ...

Advertising

repubblica : Covid, è morto l'ex senatore M5S Bartolomeo Pepe. Era un convinto No Vax - fanpage : È morto Bartolomeo Pepe, ex senatore #NoVax: era ricoverato per Covid - MediasetTgcom24 : Covid, morto l'ex senatore M5s Bartolomeo Pepe: contrario ai vaccini, era ricoverato in terapia intensiva… - MaurizioBrando : RT @udogumpel: Per l‘ex Senatore #M5S #BartolomeoPepe il #COVID19 era una „ridicola isteria“. Ieri il 59nne #novax è morto al #Cotugno per… - monicaintre : RT @Napalm51: Caccia al novax morto di covid Il punto più basso del giornalismo di merda italiano. -