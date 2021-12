Manchester City | Guardiola e le troppe partite | ' Serve uno sciopero'

(Di venerdì 24 dicembre 2021)(Gran Bretagna) - Anche Pep, come altri suoi colleghi, sbotta per l'affollamento dinei calendari calcistici, soprattutto nel periodo natalizio e con i rischi connessi ...

- GoalItalia : ?? NXGN ?? 'Sono un centrocampista': ma James Trafford è il futuro della porta del Manchester City... e ha già parat…

... " Giocatori e dirigenti tutti insieme devono fare qualcosa perché le parole da sole non bastano più - dice l'allenatore delal Daily Star - la situazione non cambierà da sola: Uefa, ...... 19ª giornata) vede ancora in programma: West Ham - Southampton, Tottenham - Crystal Palace, Norwich- Arsenal,- Leicester con Pep Guardiola molto arrabbiato ed Aston Villa - ...Il 19enne James Trafford, portiere del Manchester City in prestito all'Accrington, da giovanissimo aveva l'ambizione di diventare centrocampista.'Parliamo del benessere dei giocatori, ma il nostro (la Premier ndr) è l'unico campionato che non accetta le cinque sostituzioni - ha sottolineato -. Ma la Premier League e alcuni club hanno deciso di ...