Lutto ad Amici, la morte inaspettata: la scelta inevitabile dell'allievo (Di venerdì 24 dicembre 2021) Notizia inaspettata nella casetta di Amici. Il ballerino è rimasto sconvolto dopo l'annuncio della madre. Per lui sono ore complicate. Lutto ad AmiciCome la maggior parte dei programmi Mediaset, anche la ventunesima edizione di Amici sarà soggetta ad una pausa natalizia. Il talent show di Maria De Filippi ha visto l'ultima puntata del daytime andare in onda mercoledì 22 dicembre 2021, dove il pubblico ha potuto vedere una certa tensione tra Rudy Zerbi e le allieve Nicole e Rea. Per quanto riguarda invece l'ultima puntata del pomeridiano, che quest'anno va in onda tutte le domeniche alle ore 14.10 su Canale 5, è stata trasmessa il 19 dicembre. L'appuntamento adesso è rimandato per dopo le festività. Pare che il daytime dovrebbe ripartire lunedì 10 gennaio, mentre il primo ...

