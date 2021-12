"L’unico riscontro empirico per i no vax è stare in maggioranza tra i morti" (Di venerdì 24 dicembre 2021) Salvatore Natoli non mi ha mai deluso. La sua parola emerge chiara, rigorosa, priva di contorsionismi. È frutto di un pensiero lavorato con cura e passione nell’officina filosofica, accanto e dentro le opere dei grandi maestri. Gli chiedo se la risposta definitiva a tutta la confusione generata dal vaccino sì e dal vaccino no, in un contesto da tragedia epocale che ha radicalmente cambiato la nostra vita negli ultimi due anni, non sia il libro “Il rischio di fidarsi”, edito da il Mulino nel 2016. Il professore, tra i maggiori filosofi italiani, non ha dubbi: “Ah, quel libro è pertinente al momento che viviamo, poiché vi sono indicati modelli comportamentali e parametri da assumere. La fiducia, del resto, ha il merito di frantumare la paralisi, di creare il movimento, di mettere in moto l’essere umano. L’idea portante espressa nel libro è quella dell’affidabilità. Chi parla dev’essere ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 dicembre 2021) Salvatore Natoli non mi ha mai deluso. La sua parola emerge chiara, rigorosa, priva di contorsionismi. È frutto di un pensiero lavorato con cura e passione nell’officina filosofica, accanto e dentro le opere dei grandi maestri. Gli chiedo se la risposta definitiva a tutta la confusione generata dal vaccino sì e dal vaccino no, in un contesto da tragedia epocale che ha radicalmente cambiato la nostra vita negli ultimi due anni, non sia il libro “Il rischio di fidarsi”, edito da il Mulino nel 2016. Il professore, tra i maggiori filosofi italiani, non ha dubbi: “Ah, quel libro è pertinente al momento che viviamo, poiché vi sono indicati modelli comportamentali e parametri da assumere. La fiducia, del resto, ha il merito di frantumare la paralisi, di creare il movimento, di mettere in moto l’essere umano. L’idea portante espressa nel libro è quella dell’affidabilità. Chi parla dev’essere ...

