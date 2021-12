Inter, Skriniar su Lukaku: “Aveva detto che sarebbe potuto andare via, ma abbiamo ottimi giocatori” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Milan Skriniar è tornato a parlare dell’addio di Romelu Lukaku dall’Inter, nel corso di una lunga Intervista del Corriere della Sera. Il difensore nerazzurro ha raccontato piuttosto chiaramente come sono andati i fatti: “La scorsa estate Hakimi non ha nemmeno ripreso gli allenamenti con noi, Lukaku invece c’era ma ci Aveva detto che sarebbe andato via se ci fosse stata la possibilità e così è stato. La società comunque ha preso giocatori molto forti.” In merito agli attaccanti più difficili da marcare, Skriniar spiega: “Per fortuna Lukaku ho dovuto marcarlo solo in allenamento, non penso ce ne sia un altro così veloce, grosso e completo. Anche Dzeko comunque è molto difficile da marcare ed è bravissimo ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 dicembre 2021) Milanè tornato a parlare dell’addio di Romeludall’, nel corso di una lungavista del Corriere della Sera. Il difensore nerazzurro ha raccontato piuttosto chiaramente come sono andati i fatti: “La scorsa estate Hakimi non ha nemmeno ripreso gli allenamenti con noi,invece c’era ma cicheandato via se ci fosse stata la possibilità e così è stato. La società comunque ha presomolto forti.” In merito agli attaccanti più difficili da marcare,spiega: “Per fortunaho dovuto marcarlo solo in allenamento, non penso ce ne sia un altro così veloce, grosso e completo. Anche Dzeko comunque è molto difficile da marcare ed è bravissimo ...

