Discoteche chiuse tutto gennaio | l' ira dei gestori | Delittuoso | siamo distrutti

(Di venerdì 24 dicembre 2021) La stagione ‘orribile’ dellee dei locali da ballo, tra i più penalizzati da due anni di pandemia, sembra non finire mai: il governo ne ha decretato lo stop fino al 31, andando al di là delle previsioni della vigilia ed anche di quanto messo nero su bianco in una bozza del decreto che è stato poi varato in serata. Per iè il ‘de profundis’: “Governo”, dicono. Nella bozza del provvedimento circolata nelle ultime ore, l’ingresso ai locali da ballo veniva consentito con la terza dose o il tampone. In particolare, all’articolo 5 (Disposizioni in materia di sale da ballo,e locali assimilati), si prevedeva che “a decorrere dal 30 dicembre e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica”, ...

Ultime Notizie dalla rete : Discoteche chiuse

Il decreto Festività , il cui testo è stato approvato all'unanimità dal Consiglio dei ministri, costituito da 10 articoli prevede lo stop alle feste in piazza,fino al 31 gennaio, no al caffè al bancone per i non vaccinati, super green pass per andare in un museo o in palestra, mascherine Ffp2 obbligatorie per bus e metropolitane, andare ...E dalla cabina di regia convocata dal premier Mario Draghi sono giunti nuovi drastici provvedimenti: niente feste in piazza efino al 31 gennaio , niente più caffè al bancone per i ...Niente feste in piazza e discoteche chiuse fino al 31 gennaio, niente più caffè al bancone per i non vaccinati, super pass per museo o palestra, mascherine Ffp2 obbligatorie per bus e metropolitane, a ...Approvato nel pomeriggio del 23 dicembre il nuovo decreto che stabilisce le regole per le festività e il Capodanno, volte a limitare la diffusione del contagio da Coronavirus in Italia. Ecco alcune de ...