Crescono i ricoveri, ma nessuna altra regione gialla. Piemonte bianco «in bilico» (Di venerdì 24 dicembre 2021) Piemonte, Lazio e Lombardia sono le regioni a più alto rischio di passare in zona gialla all’inizio del 2022 Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 24 dicembre 2021), Lazio e Lombardia sono le regioni a più alto rischio di passare in zonaall’inizio del 2022

Advertising

petergomezblog : Covid, i dati: superata quota 30mila contagi, record di 851mila tamponi. Crescono ancora i ricoveri (+280) e i mort… - fisco24_info : Crescono i ricoveri, ma nessuna altra regione gialla. Piemonte bianco «in bilico»: Piemonte, Lazio e Lombardia sono… - infoitsalute : Svizzera: crescono i ricoveri in terapia intensiva. Paura per la variante Omicron - daijkal : @latinensedop Con i contatti che crescono così aumenteranno anche i ricoveri, stanno avendo per tamponare il picco che ci sarà a Gennaio - transnazionale : Svizzera: crescono i ricoveri in terapia intensiva. Paura per la variante Omicron #spaziotransnazionale informa -