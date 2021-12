Covid e feste di Natale, Broccolo: "Non vaccinati? Tre metri possono non bastare - Occhio ai giochi con le carte" (Di venerdì 24 dicembre 2021) ' Ci si può infettare anche a distanza di tre metri in soli cinque minuti . Ma vale solo per i non vaccinati'. Così il virologo Francesco Broccolo a ' Pomeriggio Cinque News ' mette in guardia tutti i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 dicembre 2021) ' Ci si può infettare anche a distanza di trein soli cinque minuti . Ma vale solo per i non'. Così il virologo Francescoa ' Pomeriggio Cinque News ' mette in guardia tutti i ...

