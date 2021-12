Camila Giorgi e la necessità di confermarsi: azzurra senza limiti verso il 2022 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Camila Giorgi ha vissuto un 2021 tennistico dall’evoluzione altalenante, infine però considerabile come il suo miglior anno di sempre. Questo considerando i risultati ottenuti e una continuità di risultati lodevole nel momento cruciale della stagione. Giorgi ha palesato una maturità ben visibile per quanto concerne la gestione dei match sul veloce, con forzature ben distribuite durante gli incontri stessi; miglioramenti evidenti al servizio, con la marchigiana sempre meno fallosa, e risultati positivi in serie. L’INIZIO DI STAGIONE La prima parte dell’annata, però, non ha regalato particolari gioie alla tennista di Macerata. Un problema muscolare all’altezza della coscia le ha infatti negato la chance di sfidare al meglio delle proprie possibilità Sofia Kenin, al secondo turno dello Yarra Valley Classic: ritiro dopo un set lottato. ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 dicembre 2021)ha vissuto un 2021 tennistico dall’evoluzione altalenante, infine però considerabile come il suo miglior anno di sempre. Questo considerando i risultati ottenuti e una continuità di risultati lodevole nel momento cruciale della stagione.ha palesato una maturità ben visibile per quanto concerne la gestione dei match sul veloce, con forzature ben distribuite durante gli incontri stessi; miglioramenti evidenti al servizio, con la marchigiana sempre meno fallosa, e risultati positivi in serie. L’INIZIO DI STAGIONE La prima parte dell’annata, però, non ha regalato particolari gioie alla tennista di Macerata. Un problema muscolare all’altezza della coscia le ha infatti negato la chance di sfidare al meglio delle proprie possibilità Sofia Kenin, al secondo turno dello Yarra Valley Classic: ritiro dopo un set lottato. ...

Advertising

sportal_it : Nicola Pietrangeli non pone limiti a Camila Giorgi - VinicioReinaL : Camila Giorgi Beautiful ???? - VinicioReinaL : Camila Giorgi Hot???? - Tafanus : Camila Giorgi così bella e brava, così simile a Fognini… (Un allucinante esempio del giornalismo targato '... - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Come anticipato la scorsa settimana, Camila #Giorgi sorpassa Ekaterina #Alexandrova nel ranking in virtù dei 100 punti in… -