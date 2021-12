Bomba carta fatta esplodere davanti casa di un pregiudicato (Di venerdì 24 dicembre 2021) Forse un atto intimidatorio, è su questo che si stanno muovendo le indagini dei carabinieri che stanno indagando in merito all’episodio verificatosi nella notte tra mercoledì e giovedì a Scafati, quando una Bomba carta è stata fatta esplodere davanti alla casa di una persona con precedenti penali. Momenti di tensione lungo via Berardinetti, luogo dove si è verificato il fatto. Momenti di tensione e di paura dei residenti della zona, molti dei quali sono stati svegliati dal boato provocato dalla Bomba carta. Fortunatamente l’esplosione ha provocato solo piccoli danni e nessun ferito. Immediato l’intervento sul posto dei carabinieri della locale Compagnia, che dopo aver effettuato i rilievi di rito, hanno iniziato le indagini. I militari dell’arma stanno ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 24 dicembre 2021) Forse un atto intimidatorio, è su questo che si stanno muovendo le indagini dei carabinieri che stanno indagando in merito all’episodio verificatosi nella notte tra mercoledì e giovedì a Scafati, quando unaè stataalladi una persona con precedenti penali. Momenti di tensione lungo via Berardinetti, luogo dove si è verificato il fatto. Momenti di tensione e di paura dei residenti della zona, molti dei quali sono stati svegliati dal boato provocato dalla. Fortunatamente l’esplosione ha provocato solo piccoli danni e nessun ferito. Immediato l’intervento sul posto dei carabinieri della locale Compagnia, che dopo aver effettuato i rilievi di rito, hanno iniziato le indagini. I militari dell’arma stanno ...

