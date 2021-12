Achille Lauro si trasforma in Babbo Natale per i bambini in ospedale

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Il cantanteha deciso di donare il suo tempo aidel Policlinico San Donato. L’artista si èto in. Siamo abituati alle millezioni di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it.

Advertising

IlContiAndrea : Gli ospiti di #Lannocheverrà, il #Capodanno di Rai Uno: Arisa, Cristiano Malgioglio, Raf con Umberto Tozzi, Achille… - Agenzia_Ansa : Acchille Lauro Babbo Natale per i piccoli pazienti del Policlinico del gruppo San Donato ricoverati in cardiochiru… - RadioItalia : Il grande cuore di @AchilleIDOL ?? - RADIOEFFEITALIA : Achille Lauro - C'est la vie (feat. Fiorella Mannoia) - Profilo3Marco : RT @Cinguetterai: Ci sarà una piccola anticipazione di #Sanremo2022 nella serata di Rai 1 che darà il benvenuto al 2022. Tra gli ospiti de… -

Ultime Notizie dalla rete : Achille Lauro

Erano previsti gli show di, Camen Consoli e Tinturia A Messina erano previsti per il Capodanno tanti artisti, tra cui, i Tinturia, Carmen Consoli e Nino Frassica. "Da uomo ...A Messina erano previsti per il Capodanno tanti artisti, tra cui, i Tinturia e Nino Frassica. 'Da uomo delle istituzioni - prosegue De Luca - pretendo che venga messo l'obbligo ...Il cantante Achille Lauro ha deciso di donare il suo tempo ai bambini del Policlinico San Donato. L'artista si è trasformato in Babbo Natale.Il concerto di Capodanno Rai a Terni si svolgerà all’interno di un capannone delle acciaierie di Terni. Per il pubblico, la presenza sarà possibile con ingressi contingentati e controlli all’accesso.