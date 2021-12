Vaccini e screening | Draghi blinda la linea “no Dad”

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 23 dicembre 2021) “Difendere la normalità raggiunta”: la frase del premier Mariorisuona in conferenza stampa come preludio a parole che chiudono la porta in faccia, per ora, allo spettro del prolungamento vacanze scolastiche, e alla Dad che si riaffaccia. “No, non allungheremo il calendario”, dice il premier: normalità raggiunta significa “scuola in presenza”, anche se per poterla mantenere bisognerà prendere “tutte le precauzioni possibili”, e oggi in cabina di regia si deciderà quali. Eppure fino al giorno prima la scuola era parsa di nuovo in bilico, vista la dichiarazioe del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri (“se ci saranno numeri come quelli del Regno Unito potremo valutare la misura”). Indietro non si torna. Ma fino a quando? Un conto è infatti la volontà del premier, e l’ottimismo della volontà, un conto è il costo dell’ottimismo stesso. Non per niente ...