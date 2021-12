Tatuaggi a colori | divieti e regole | cosa succede davvero dal 4 gennaio 2022

(Di giovedì 23 dicembre 2021) L’Europa non vieterà icolorati: si assicurerà che gli inchiostri da iniettare sottopelle siano più sicuri e meno rischiosi per la salute delle persone. Saranno ritirate dal mercato circa 4.000 colorazioni che contengono sostanze cancerogene, mutagene e tossiche, in attesa che vengano prodotti nuovi inchiostri a norma

...concentrazione per singole sostanze o gruppi di sostanze utilizzate negli inchiostri pero ... Non vi è quindi alcun "divieto assoluto" di effettuare tatuaggio o trucco permanente ama ...Il Regolamento in oggetto è il risultato di un percorso di revisione scientifica e tecnica sui rischi legati all'utilizzo di alcune sostanze neideiIl percorso scientifico è stato ...«Pensavo inizialmente a una battuta - spiega la tatuatrice ogliastrina - ma quando ho capito che faceva sul serio ne sono stata entusiasta».Gli unici colori che al momento hanno difficoltà ad essere modificati sono il Blue 15.3 e il Green 7'. Per noi conta la salute del cliente, quindi se alcuni lotti di colore risulteranno fuori norma li ...