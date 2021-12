Advertising

Carlo73421330 : Condivido con Briatore Scoppia l'ira di Briatore in tv: 'Li prenderei a calci nel c...' -

Ultime Notizie dalla rete : Scoppia ira

ilGiornale.it

Intervenuto a Zona Bianca , trasmissione in onda su Rete4, Flavio Briatore cerca di abbassare un po' la tensione registrata in queste ultime settimane dopo che è stato lanciato l'allarme sulla ...Uomini e Donne, l'di Gianni Sperti: "Andrea Nicole mi hai deluso!" Alessandro è furioso e si ... Roberta Giustia piangere , dispiaciuta per Andrea Nicole , e Gianni l'attacca perché è certo ...L'imprenditore scatenato contro coloro che hanno scelto di non vaccinarsi. La variante Omicron? "Contagiosa, ma non è la tragedia che fate vedere" ...Un confronto con Katia Ricciarelli nato poco fa durante una conversazione in giardino ha acuito la tensione dell’attrice, attaccata per quella che è stata vista come un’inopportuna ingerenza. Questa v ...