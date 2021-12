Playstation Plus | Leak svela i giochi gratis di Gennaio 2022 per PS4 e PS5

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Tramite un, cosi come successo in passato, sono statiti ididiper PS4 e PS5. Come segnalato dagli utenti del forum ResetEra, l’indiscrezione sui nuoviè arrivata dal sito francese Dealabs, che ha già dimostrato la propria affidabilità in precedenza e avrebbe già confermato l’identità deler. Secondo quanto rivelato da Dealabs, ecco quali sarebbero i nuoviche a breve dovrebbero essere annunciati per: Persona 5 Strikers (PS4) DiRT 5 (PS4/PS5) Deep Rock Galactic (PS4/PS5, day one) Pour la 5ème fois de suite, on vous ...

Sembra che i titoli PlayStation Plus di gennaio siano già trapelati secondo un recente rapporto su Dealabs, che in precedenza ha trapelato in modo accurato dettagli sulla gamma di giochi mensili gratuiti. Il sito francese Dealabs ha svelato in anticipo i nomi dei tre videogiochi in regalo con PlayStation Plus nel mese di gennaio 2022, e a quanto pare Sony intende iniziare l'anno nuovo con il botto. Dealabs ha previsto correttamente tutti i giochi usciti su PS Plus negli ultimi cinque mesi.