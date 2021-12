Milan, un 2021 positivo per i rossoneri di Pioli: ecco qualche numero (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Milan di Stefano Pioli ha concluso il suo 2021 vincendo ad Empoli: ennesimo successo in trasferta per i rossoneri in questo anno solare Leggi su pianetamilan (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ildi Stefanoha concluso il suovincendo ad Empoli: ennesimo successo in trasferta per iin questo anno solare

Advertising

acmilan : Official Statement: A new stadium for Milano ?? - Inter : ??? | STADIO Il concept presentato dallo studio Populous, noto come 'la Cattedrale', è risultato essere il progetto… - Inter : ??? | SKRI 'Fin da bambino in campo ho sempre dato tutto, in ogni contrasto. Ormai sono all'Inter da 5 anni e ogni… - EmaFrigerio12 : Il gol più bello del 2021 rossonero? Per me questo. Simon ci manchi. Ti vogliamo bene. #Kjaer #Milan… - gilnar76 : Serie B a rischio, convocata un’assemblea d’urgenza #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan -