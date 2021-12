“Ma che ti sta succedendo?”. Paura per l’attrice del momento, il suo stato di salute non convince (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’abbiamo amata, odiata e poi di nuovo amata. Parliamo dell’autrice di Squid Game, Jung Ho-yeon. La giovane, che ha interpretato il ruolo di 067 nella fortunata serie coreana, ha dei problemi di salute. Fa sapere lei stessa, che negli ultimi giorni, la 27enne è dimagrita tanto senza quasi rendersene conto. Tutta colpa della nuova vita, decisamente più impegnativa e frenetica, dopo il successo di Squid Game in tutto il mondo. Proprio per questo, la Jung ha cambiato stile di vita e si è dimagrita in maniera a dir poco repentina e pericolosa. La giovane attrice ha raccontato: “Ho perso circa 3 Kg in una settimana quando Squid Game ha avuto successo. Non riuscivo a mangiare, non era stress, ma era una sensazione che non conoscevo. ‘Cosa sta succedendo là fuori e chi sono io?’: è come se stessi perdendo me stessa. Ora mi sento a mio agio con la squadra ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’abbiamo amata, odiata e poi di nuovo amata. Parliamo dell’autrice di Squid Game, Jung Ho-yeon. La giovane, che ha interpretato il ruolo di 067 nella fortunata serie coreana, ha dei problemi di. Fa sapere lei stessa, che negli ultimi giorni, la 27enne è dimagrita tanto senza quasi rendersene conto. Tutta colpa della nuova vita, decisamente più impegnativa e frenetica, dopo il successo di Squid Game in tutto il mondo. Proprio per questo, la Jung ha cambiato stile di vita e si è dimagrita in maniera a dir poco repentina e pericolosa. La giovane attrice ha raccontato: “Ho perso circa 3 Kg in una settimana quando Squid Game ha avuto successo. Non riuscivo a mangiare, non era stress, ma era una sensazione che non conoscevo. ‘Cosa stalà fuori e chi sono io?’: è come se stessi perdendo me stessa. Ora mi sento a mio agio con la squadra ...

Ultime Notizie dalla rete : che sta Luxshare costruisce una mega fabbrica per iPhone ... inizialmente arruolato per accessori e periferiche, oltre che per costruire AirPods: ora arriva la notizia che Luxshare sta realizzando una mega fabbrica iPhone in Cina, nella zona industriale di ...

Confcommercio, Sangalli: servono misure strutturali contro il caro energia "La vivacità dei consumi che si sta registrando in questi giorni rischia di essere una parentesi troppo breve. Inflazione e caro bollette, infatti, potrebbero ridimensionare, già dai prossimi mesi, il reddito reale delle ...

Alice Massaro, il capitano che sta facendo risorgere la Fenice PistoiaSport Per la Toscana Natale e Capodanno in zona bianca FIRENZE: Lo ha dichiarato il governatore Giani alla luce dell'impennata di contagi da Covid, oltre i 2.000 in 24 ore: "Ma è meglio evitare assembramenti" ...

Vuoi fare un break dal computer? È tempo di deskercise Che tu stia guardando un telefono, un computer o un tablet, dovrai digitare, scorrere e piegarti in avanti. E non importa se sei a casa o in ufficio. Stare seduti a una scrivania per ore può aumentare ...

