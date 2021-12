L’ex senatore no vax Bartolomeo Pepe è ricoverato in terapia intensiva (Di giovedì 23 dicembre 2021) La sua pagina Facebook è priva di un’immagine di profilo personale. Al suo posto, infatti, troviamo una scritta iconica e simbolica delle sue convinzioni: No Vax. Poi, nella sua biografia social, troviamo anche un link che rimanda al sito del movimento no vax. Adesso, però, L’ex senatore pentastellato Bartolomeo Pepe è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cotugno di Napoli, proprio a causa dell’infezione da Sars-CoV-2 che gli ha provocato gravi danni ai polmoni. Bartolomeo Pepe, L’ex senatore no vax è ricoverato in terapia intensiva Il 59enne, eletto senatore nel 2013 dopo essersi candidato per un seggio in Campania, è stato intubato nelle scorse ore e ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) La sua pagina Facebook è priva di un’immagine di profilo personale. Al suo posto, infatti, troviamo una scritta iconica e simbolica delle sue convinzioni: No Vax. Poi, nella sua biografia social, troviamo anche un link che rimanda al sito del movimento no vax. Adesso, però,pentastellatoin gravi condizioni all’ospedale Cotugno di Napoli, proprio a causa dell’infezione da Sars-CoV-2 che gli ha provocato gravi danni ai polmoni.no vax èinIl 59enne, elettonel 2013 dopo essersi candidato per un seggio in Campania, è stato intubato nelle scorse ore e ...

