Juventus | Ramsey e l’addio problematico ai bianconeri | le ultime

(Di giovedì 23 dicembre 2021)lascia la Juve: prospettive non rosee,sarà. Le novità sull’auspicata partenza del gallesediallapotrebbe essere piùdel previsto. Le richieste per il gallese sarebbero soltanto di un prestito, con iche dovrebbero anche pagare una parte dell’ingaggio. Attualmente l’unica vera proposta arriva dalla Premier League, più precisamente dal Newcastle, che vorrebbe il giocatore.ci sarà in ogni caso e lapotrebbe comunque liberarsi di una parte d’ingaggio, attualmente il più pagato della rosa. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ennesimo segno di un rapporto ormai logoro e che la Juventus vuole interrompere a gennaio: addio gratis e, qualora il club riesca a evitare una buonuscita, risparmio di una ventina di milioni. La Juventus avrebbe intenzione di fare qualcosa a centrocampo in vista della sessione di mercato di gennaio, iniziando dalle uscite: come riportato da "Calciomercato.com", il club lavora anche in uscita: l'ex Arsenal fuori dal progetto, il brasiliano cerca spazio in chiave Mondiale. Il gallese va in vacanza e la moglie saluta l'Italia "per ora" ma resta in ...