Italia | 8 forti scosse di terremoto in pochi minuti | gente in strada I primi aggiornamenti

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Catania, 23 dicembre 2021 -a Catania: la terra ha tremato almeno otto volte in città e nei paesi dell'hinterland. La più forte è stata una scossa di magnituto 4.3 registrata alle 22.33 e nettamente avvertita dalla popolazione. Paura anche in provincia di Siracusa e Ragusa. L'Ingv di Catania, l'istituto di geofisica e vulcanologia, segnala lo sciame sismico con altre 7, tra magnitudo 2.4 e 3.3, sempre a sei chilometri a sud-ovest di Motta Sant'Anastasia, registrate dalle 21.34, ad una profondità compresa tra i 9 e i 10 chilometri. Al momento non risultano segnalazioni di danni a cose o persone. Le: alle 21.34 di magnitudo 2.4, alle 21.36 di 2.9, alle 21.38 di 3.3, alle 21.40 di 2.4, alle 22.01 di 2.9 e alle 22.33 di 4.3. Alle 22.36 la settima di 2.8, subito seguita alle 22.44 dall'ottava di ...

Advertising

ItaliaViva : ????Il #MEF certifica che il bonus #80euro di @matteorenzi ha favorito i redditi bassi e che forti miglioramenti arri… - forti_chico : #23dicembre ?????????? ?????????? ???????? ????, ???? ?????????? ?????????????? ???? ?????? ??????????????` disponibile su tutti i canali a sostegno di Chico… - analistapercaso : Iss, Omicron in Italia al 28%, casi variante raddoppiano ogni due giorni. - SchermaAngelo : italiani siamo forti sempre 2022 abiamo lo schudetto la copa buon natale italia,, ???????????? - davide55979947 : RT @GiovaQuez: Da quanto apprende l'Adnkronos Salute la variante #Omicron starebbe avanzando rapidamente in Italia, con forti differenze re… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia forti

... dando così il via libera dall'Ue alla possibilità per l'di richiedere il pagamento della ... possiamo guardare al futuro con più fiducia, anche se sonole preoccupazioni per la ...Accompagnato dal suo agente Andy Bara, Ikonè è arrivato innella mattinata di giovedì 23 ... 'Si tratta di un ragazzo di talento che arriva a completare un reparto pieno di giocatori- le ...La diffusione di Omicron, però, presenta forti variabilità regionali. (Teleborsa) -, che si sta rapidamente diffondendo nel nostro Paese come nel resto d'Europa, ed ha raggiunto una. L'avvertimento ar ...Secondo i dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità in Italia la variante Omicron del Coronavirus è responsabile del 28% dei nuovi casi di positività registrati. Variante Omicron: in Italia la mu ...