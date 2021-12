Il serafico Draghi non chiude la porta al Quirinale ma chiede continuità per il suo governo

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 23 dicembre 2021) La seraficità. Questo ha colpito della postura di Mario, postura in senso intellettuale – chiariamo – come se non fosse l’uomo che sta guidando un Paese nuovamente nervosissimo in un Natale con poche luci (certo meglio del precedente che era proprio senza luci) e che conta più di 100 morti al giorno e un numero spropositato di contagi. Il presidente del Consiglio ha incontrato ieri i giornalisti per la conferenza stampa di fine anno, stendendoli ad ogni risposta – e quando ci casca nei trabocchetti, uno così – munito di argomenti e buon umore, non nel senso della paciosità di un Romano Prodi ma in quello della piena consapevolezza della propria forza. Persino quei cinici dei giornalisti, sempre pronti a sbeffeggiare i politici ad ogni latitudine, sono apparsi se non in soggezione certo in religioso rispetto per il conferenziere, come studenti alla prima lezione ...