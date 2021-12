Guasto elettrico, incendio nella portineria di uno stabilimento di Cortenuova (Di giovedì 23 dicembre 2021) Cortenuova. Un Guasto elettrico ha mandato in fiamme la portineria di uno stabilimento di Cortenuova. L’allarme è scattato intorno alle 7 di giovedì mattina e in via Sante Irene e Anatolia sono arrivati i vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia e i carabinieri. L’incendio è stato spento e l’area è stata bonificata. Nessuno è rimasto ferito. Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 dicembre 2021). Unha mandato in fiamme ladi unodi. L’allarme è scattato intorno alle 7 di giovedì mattina e in via Sante Irene e Anatolia sono arrivati i vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia e i carabinieri. L’è stato spento e l’area è stata bonificata. Nessuno è rimasto ferito.

