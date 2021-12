Grande fratello vip, bomba su Valeria Marini, a capodanno a Sharm el Sheik, l’uscita dalla casa è già decisa (Di venerdì 24 dicembre 2021) Continuiamo a parlare di Grande fratello vip e nello specifico di una delle protagoniste assolute di questa edizione del reality. Stiamo parlando di Valeria Marini, la quale è entrata insieme a Giacomo Urtis come unico concorrente alcune settimane fa dopo diversi mesi dall’inizio del programma di Canale 5. In realtà non è la prima volta per Valeria, visto che ha già preso parte altre due volte al Grande fratello, ovvero alla prima e anche alla quarta edizione. Quest’anno però ha partecipato in coppia con Giacomo Urtis, come abbiamo già avuto modo di vedere, come unico concorrente. Proprio questa settimana i due sono finiti al televoto insieme a Biagio Danelli ed a Miriana Trevisan e quindi sostanzialmente rischiano di essere eliminati dal reality. Sembrerebbe che in ... Leggi su cityroma (Di venerdì 24 dicembre 2021) Continuiamo a parlare divip e nello specifico di una delle protagoniste assolute di questa edizione del reality. Stiamo parlando di, la quale è entrata insieme a Giacomo Urtis come unico concorrente alcune settimane fa dopo diversi mesi dall’inizio del programma di Canale 5. In realtà non è la prima volta per, visto che ha già preso parte altre due volte al, ovvero alla prima e anche alla quarta edizione. Quest’anno però ha partecipato in coppia con Giacomo Urtis, come abbiamo già avuto modo di vedere, come unico concorrente. Proprio questa settimana i due sono finiti al televoto insieme a Biagio Danelli ed a Miriana Trevisan e quindi sostanzialmente rischiano di essere eliminati dal reality. Sembrerebbe che in ...

