Giulia De Lellis, rivela una sua “fissa”: “Lo faccio anch’io” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dalla sua prima apparizione televisiva come corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia De Lellis ne ha fatta di strada. Attualmente, infatti, è una delle influencer più note in Italia, impegnandosi in vari lavori che l’hanno portata anche in settori come quello cinematografico ed editoriale. Sempre attiva sui social, l’influencer non smette di aggiornare i follower L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dalla sua prima apparizione televisiva come corteggiatrice di Uomini e Donne,Dene ha fatta di strada. Attualmente, infatti, è una delle influencer più note in Italia, impegnandosi in vari lavori che l’hanno portata anche in settori come quello cinematografico ed editoriale. Sempre attiva sui social, l’influencer non smette di aggiornare i follower L'articolo

Advertising

SilviaZanchi : Come sapete il #Mercoledi è #vip #outfit #chedonna #moda #fashion #style #cool #gdl #goodnight - ItalianStyle_it : Come copiare l’abito rosa e romantico di Giulia De Lellis ed essere al top - - Quellochetutti1 : Raffaella Mennoia svela importanti Retroscena su Uomini e donne parlando di Giulia De Lellis, Gemma Galgani e non s… - IsaeChia : Raffaella Mennoia rivela: “Ci sono diverse situazioni legali aperte con ex partecipanti di #UominieDonne” L’autric… - santosvalery01 : RT @amiri_lu: Però Giulia De Lellis l’aveva detto un mese fa che Roberta avrebbe scelto Samuele e non Luca… ?? #UominieDonne #Spoiler https:… -