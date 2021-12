Genoa, sfuma Pjanic per gennaio: “Voglio restare al Besiktas per tutta la stagione” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Miralem Pjanic e l’Italia, un romanzo già scritto e che per il momento non avrà un seguito. Nessuna nuova pagina in Serie A per il centrocampista bosniaco, passato da Roma e Torino, con il trasferimento al Barcellona ad allontanarlo dalla massima serie nostrana. Dopo un’esperienza non certamente indimenticabile in Catalogna, Pjanic si è stabilito come perno del centrocampo del Besiktas, in Turchia; il bosniaco ha palesato e ribadito il suo benestare in Super Lig, attualmente sua dimensione. Dopo alcune voci relative a un interessamento del Genoa sul calciatore, Pjanic stesso ha negato la possibilità per via ufficiale: “Sto bene e sono felice al Besiktas. Sino a questo momento ho giocato poco, perché sono stato a lungo infortunato. Adesso però sono rientrato e ho intenzione di ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 dicembre 2021) Miraleme l’Italia, un romanzo già scritto e che per il momento non avrà un seguito. Nessuna nuova pagina in Serie A per il centrocampista bosniaco, passato da Roma e Torino, con il trasferimento al Barcellona ad allontanarlo dalla massima serie nostrana. Dopo un’esperienza non certamente indimenticabile in Catalogna,si è stabilito come perno del centrocampo del, in Turchia; il bosniaco ha palesato e ribadito il suo benestare in Super Lig, attualmente sua dimensione. Dopo alcune voci relative a un interessamento delsul calciatore,stesso ha negato la possibilità per via ufficiale: “Sto bene e sono felice al. Sino a questo momento ho giocato poco, perché sono stato a lungo infortunato. Adesso però sono rientrato e ho intenzione di ...

