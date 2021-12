Frey a gamba tesa | «Commisso ha messo da parte tutti gli ex Fiorentina»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Sebastian, ex portiere della, ha parlato a Radio Bruno del suo futuro e del momento storico viola Sebastian, ex portiere della, ha parlato a Radio Bruno del club viola.– «I miei progetti? Ho tante cose da fare, Covid permettendo: aspetto sempre un giorno una chiamata dellaper ospitarmi a vedere una partita. Ma noi ex abbiamo l’impressione che questa proprietà ci stia mettendo da, lo ha detto anche Antognoni poco fa: un po’ ci dispiace, anche se non rappresentiamo più il presente dei viola. Da lontano noi continuiamo a fare il tifo ma dispiace di non essere per niente coinvolti: speriamo che nell’anno nuovo le cose possano cambiare». L'articolo proviene da Calcio News 24.