DATE E TRAME FICTION RAI1 GENNAIO: NON MI LASCIARE, LA SPOSA E DOC NELLE TUE MANI (Di giovedì 23 dicembre 2021) È il primo di una serie di articoli per illustrare le FICTION che vedremo su RAI1 nei primi mesi del 2022, a partire da GENNAIO quando ci saranno due novità. “La SPOSA” con Serena Rossi e “Non mi LASCIARE” con Vittoria Puccini, oltre alla nuova stagione di “Doc – NELLE tue MANI” con Luca Argentero. Le DATE sono suscettibili di variazioni. NON MI LASCIARE con Vittoria Puccini, Alessandro Roja e Sarah Felberbaum 4 puntate da domenica 9 GENNAIO e poi lunedì 10-17-24 Dopo il successo de La Fuggitiva, l’amata attrice fiorentina torna sullo schermo con un intrigante giallo ambientato a Venezia. Elena Zonin è vicequestore del Servizio centrale operativo di Roma, dove vive con suo figlio Diego. Quando viene ritrovato il ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 23 dicembre 2021) È il primo di una serie di articoli per illustrare leche vedremo sunei primi mesi del 2022, a partire daquando ci saranno due novità. “La” con Serena Rossi e “Non mi” con Vittoria Puccini, oltre alla nuova stagione di “Doc –tue” con Luca Argentero. Lesono suscettibili di variazioni. NON MIcon Vittoria Puccini, Alessandro Roja e Sarah Felberbaum 4 puntate da domenica 9e poi lunedì 10-17-24 Dopo il successo de La Fuggitiva, l’amata attrice fiorentina torna sullo schermo con un intrigante giallo ambientato a Venezia. Elena Zonin è vicequestore del Servizio centrale operativo di Roma, dove vive con suo figlio Diego. Quando viene ritrovato il ...

Advertising

bubinoblog : DATE E TRAME FICTION RAI1 GENNAIO: NON MI LASCIARE, LA SPOSA E DOC NELLE TUE MANI - mrs_albinati : Ok non tutti sono spoilerati e hanno seguito le riprese, ma almeno leggere le trame anziché tirarli fuori dal busso… - Taehyung_3012v : @loveyoutremila @FeliceSalvati2 L'articolo che è stato citato ha mescolato la trama di Merlí con quella di Un Profe… - dan9it : Ho finito la Casa Di Carta. Il finale un po' meh, ma date un Oscar agli sceneggiatori cazzarola! Trame così intriga… - myo75ho : RT @BeppeGiulietti: Il libro di @pberizzi #ègraditalacamicianera non contiene ipotesi,ma fatti,documentazioni,date,citazioni che svelano le… -