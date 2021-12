Cucchi: depistaggi; chieste otto condanne per i Cc (Di giovedì 23 dicembre 2021) La Procura di Roma ha chiesto la condanna degli otto carabinieri imputati nel processo sui presunti depistaggi messi in atto dopo la morte di Stefano Cucchi. Il pm ha sollecitato 7 anni per il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 dicembre 2021) La Procura di Roma ha chiesto la condanna deglicarabinieri imputati nel processo sui presuntimessi in atto dopo la morte di Stefano. Il pm ha sollecitato 7 anni per il ...

