Che fine ha fatto Nathalie di X Factor? Un cambiamento radicale

Leggi su chenews

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Vi ricordate di, la vincitrice di Xnel 2010. Di lei si sono perse le tracce da diverso tempo. Vediamo cosa fa oggi. Fonte Foto Rai PlayTra i programmi che hanno sfornato più talenti di tutti in questi anni c’è sicuramente X. Il talent show di origine britannica dal 2011 viene mandato in onda du Sky Uno. Tuttavia le prime quattro edizioni sono state trasmesse su Rai Due, sotto la conduzione di Francesco Facchinetti, uno dei cinque figli di Roby. Proprio l’ultima edizione trasmessa sulla seconda rete nazionale a vincere è stata Natalia Beatrice Giannitrapani, per tutti conosciuta solo come. La cantante era entrata a far parte della categoria over 25, ed era stata scelta nel team di Elio. Nel 2011 ha partecipato anche a Sanremo, con il brano Vivo sospesa. Ma che ...