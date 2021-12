Bari. La prof quarantenne Zia Martina adescava minori: rapporti sessuali nel B&B (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’indagine dei Carabinieri di Bari per corruzione di minorenni e pornografia minorile è sfociata nell’arresto di una professoressa di 45 anni. Secondo l’accusa l’insegnante, mediante i social network, usando il nickname “Zia Martina”, la scorsa estate, avrebbe adescato alcuni minorenni, con i quali avrebbe consumato anche rapporti sessuali all’interno di un B&B di Bari. La prof quarantenne deve rispondere dell’accusa di avere prodotto materiale pornografico, facendosi riprendere nell’atto di compiere rapporti sessuali con un minore e di avere compiuto atti sessuali, nel corso di una video-chat intrattenuta con diversi utenti, tra i quali anche un minore di 14 anni. La ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’indagine dei Carabinieri diper corruzione di minorenni e pornografiale è sfociata nell’arresto di unaessoressa di 45 anni. Secondo l’accusa l’insegnante, mediante i social network, usando il nickname “Zia”, la scorsa estate, avrebbe adescato alcuni minorenni, con i quali avrebbe consumato ancheall’interno di un B&B di. Ladeve rispondere dell’accusa di avere prodotto materiale pornografico, facendosi riprendere nell’atto di compierecon un minore e di avere compiuto atti, nel corso di una video-chat intrattenuta con diversi utenti, tra i quali anche un minore di 14 anni. La ...

Mossa_Mic : Per l'A.A. 2020/2021, il più votato dei docenti del corso di laurea triennale in Ingegneria Civile e Ambientale del… - Liceo_palumbo : Il prof. Antonio Bonatesta (Storia contemporanea - Università di Bari) incontra gli studenti delle classi quinte ne… - QuintoPotereV : ?? #Bari, #sesso o denaro per superare l'esame: il Tar annulla sospensione del prof Volpe ?? - PugliaStream : Sospeso dopo gli abusi, il Tar dà ragione al prof - corrmezzogiorno : #Bari Bari, sospeso dopo gli abusi Il Tar dà ragione al prof -