Approvato il dl con le restrizioni per le feste | mascherine all’aperto e niente concertoni di Capodanno

Il Consiglio dei ministri ha Approvato all'unanimità il cosiddetto "dl festività", con le nuove norme anti-Covid. Tra queste l'adozione della mascherina all'aperto anche in zona bianca, l'uso della FFP2 negli stadi, mezzi di trasporto, cinema e teatri, il super green pass anche per poter consumare al bancone del bar, nonché per poter accedere a piscine, palestre, sale bingo, musei. Stop alle feste e ai concerti in piazza, "sforbiciata" alla durata del green pass, che passa da 9 a sei mesi. Confermato l'impianto della cabina di regia preliminare, alla quale avevano partecipato Mario Draghi, i capidelegazione di maggioranza, e alcuni vertici delle autorità sanitarie. Le norme entreranno in vigore subito dopo Natale e alcune, come il divieto di feste all'aperto, avranno un impatto immediato sul ...

