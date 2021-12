Un pareggio a Marassi non condiziona un 2021 fantastico per l’Atalanta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Finisce con uno 0-0 a Genova il 2021 dell’Atalanta. La partita contro i rossoblu è stata all’insegna della noia, con i nerazzurri troppo macchianosi per portare a casa i tre punti da Marassi. Nonostante l’amaro della sconfitta (per una big come la Dea era un match da vincere), ciò non toglie meriti ad una squadra L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Liverpool-Atalanta, 4^ giornata Champions League Koopmeiners-Atalanta, la conferma del ds dell’AZ: “Trattativa con i nerazzurri, ma…” Musso-Atalanta, è fatta. Ecco il primo acquisto nerazzurro della stagione 2021/2022 Tre anni fa il 2-2 contro il Sarajevo: Atalanta recuperata nella ripresa Umberto Marino: “Atalanta grande esempio. Mercato? Sfrutteremo ogni ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Finisce con uno 0-0 a Genova ildel. La partita contro i rossoblu è stata all’insegna della noia, con i nerazzurri troppo macchianosi per portare a casa i tre punti da. Nonostante l’amaro della sconfitta (per una big come la Dea era un match da vincere), ciò non toglie meriti ad una squadra L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Liverpool-Atalanta, 4^ giornata Champions League Koopmeiners-Atalanta, la conferma del ds dell’AZ: “Trattativa con i nerazzurri, ma…” Musso-Atalanta, è fatta. Ecco il primo acquisto nerazzurro della stagione/2022 Tre anni fa il 2-2 contro il Sarajevo: Atalanta recuperata nella ripresa Umberto Marino: “Atalanta grande esempio. Mercato? Sfrutteremo ogni ...

