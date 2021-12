UFFICIALE | dichiarato il fallimento del Catania

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Depositata la sentenza che dichiara ildel CalcioSpA 1946: insufficienti le attestazioni dei siciliani Ilè ufficialmente statofallito. Come si legge su tuttocalcio.com, in tarda mattinata, è stata depositata la sentenza dalla sezione fallimentare del Tribunale della cittadina siciliana. La relazione tecnica del CTU ha illustrato il grave stato d’insolvenza del club, pertanto è stata accolta la richiesta direiterata dalla Procura della Repubblica. Il Tribunale ha ritenuto insufficienti le attestazioni prodotte dalla società etnea. Uno o più curatori fallimentari verranno a questo punto nominati ma resta da capire se la stagione potrà essere portata a termine. L'articolo proviene da Calcio News 24.

