Tutta colpa di Freud: trama del quarto ed ultimo episodio con la serie tv con Claudio Bisio e Claudia Pandolfi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tutta colpa di Freud – La serie torna in onda con l'ultima puntata della sua prima stagione. Il quarto ed ultimo appuntamento della serie con Claudio Bisio va in onda su Canale5 mercoledì 22 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:40. La trasposizione seriale dell'omonimo film del regista Paolo Genovese ha catturato l'attenzione del pubblico con le vicende della famigliola capitana dallo psicanalista Francesco e dalle sue tre figlie che tanto gli danno da pensare. Insieme a Bisio tornano per l'ultima volta anche gli altri co-protagonisti della storia Claudia Pandolfi e Max Tortora, sempre nel loro ruolo di una dottoressa che cerca di curare il protagonista ed un caro amico di Francesco ...

