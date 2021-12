Sono in pochi ad aver capito il ruolo della natura: non mamma bensì matrigna (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dei pochi autori che segnalano la presente mutazione religiosa, un’Europa già cristiana che ritorna pagana sprofondando nel fango dell’ambientalismo, Maurizio Ferraris è il più icastico: “Il vero grande evento è il passaggio delle consegne dal Vegliardo Barbuto a Madre natura”, scrive in “Post-Coronial Studies” (Einaudi). Il problema, com’è noto a chiunque abbia minimamente compreso Leopardi, è il ruolo di costei: non mamma bensì matrigna. Passando da Cultura a natura per i vecchi, per i malati, per i bambini non ancora nati, che soltanto un antichissimo libro difendeva, Sono guai grossi. Mentre ai maschi sani è concesso appena il sopravvivere: lo Stato grandematerno impone la parità uomo-donna e dunque la castrazione delle differenze. Se nell’Ottocento ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Deiautori che segnalano la presente mutazione religiosa, un’Europa già cristiana che ritorna pagana sprofondando nel fango dell’ambientalismo, Maurizio Ferraris è il più icastico: “Il vero grande evento è il passaggio delle consegne dal Vegliardo Barbuto a Madre”, scrive in “Post-Coronial Studies” (Einaudi). Il problema, com’è noto a chiunque abbia minimamente compreso Leopardi, è ildi costei: non. Passando da Cultura aper i vecchi, per i malati, per i bambini non ancora nati, che soltanto un antichissimo libro difendeva,guai grossi. Mentre ai maschi sani è concesso appena il sopravvivere: lo Stato grandematerno impone la parità uomo-donna e dunque la castrazione delle differenze. Se nell’Ottocento ...

