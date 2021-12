Serie C 2021 2022 | Rizzo Pinna salva il Foggia | Monterosi acciuffato al 90?

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ilagguanta l’1-1 al 90? nel match contro ilvalevole per la ventesima giornata del girone C del campionato di: alla rete di Adamo risponde. In virtù di questo successo i laziali salgono al quindicesimo posto a 21 punti, mentre i pugliesi restano ottavi a quota 29. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH Le due compagini scelgono di avere un approccio alla partita molto timido e cauto, anche se dopo soli sei minuti arriva il primo tiro in porta da parte di Curcio, che si vede respingere un calcio di punizione da Alia. La gara stenta a decollare, ma al 22? prova a farsi vedere anche la formazioni ospite con un’azione di Adamo che viene disinnescata da Volpe. Nel finale di primo tempo i rossoneri cercano di alzare i ritmi, ma non riescono ...

Advertising

Gazzetta_it : La Procura indaga su #plusvalenze #Inter. Guardia di finanza in sede - Gazzetta_it : Milan, accertamenti sui bilanci: nessuna irregolarità rilevata - Gazzetta_it : Una cattedrale a Milano: sì a Populous, sarà così il nuovo #SanSiro - RavennaFC : 90'+6 #RFCLive 0-3: Partita terminata! Non dimenticare di assegnare i voti ai giocatori! - sportli26181512 : Falcone all'Olimpico: dai film con Verdone oggi parerà contro la 'sua' Roma: Falcone all'Olimpico: dai film con Ver… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2021

Romano doc, stasera titolare nello stadio della sua città e, chissà, magari davanti a quel Carlo Verdone che oltre venticinque anni fa lo teneva in braccio in un suo celebre film. Roma - Samp, in ...EMPOLI - Non vuole smettere di stupire l'Empoli di Aurelio Andreazzoli, nono in classifica e reduce da 4 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 6 partite tra campionato e Coppa Italia. Al Castellani arriva ...La Lazio vuole continuare la rincorsa alle prime posizioni e dare continuità alla vittoria col Genoa; il Venezia, dopo aver fermato in casa Juventus e Fiorentina, cerca un altro scalpo di ...Per il Tennis Club Crema, come per i circoli di tutta Italia, il 2021 è stato ancora un anno a metà, fra le restrizioni dei primi mesi e altre attività sospese o rimandate (come il torneo ...