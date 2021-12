Scuola | Usr Lazio a presidi | ' a termine occupazione | responsabili risarciscano danni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "...Aldell'occorrerà che chiediate a chi è stato identificato di risarcire la spesa per la sanificazione dellaassieme a ogni eventuale danno, non essendo giusto che se ne debba far carico la collettività, cioè persino quegli studenti che non hanno occupato e che sono stati già danneggiati, per la violenza di alcuni compagni o di esterni, perdendo giorni di lezione. Agli occupanti identificati occorrerà anche applicare le misure disciplinari previste dal regolamento interno di ciascunae dell'si terrà conto nel determinare il voto in condotta". Così Rocco Pinneri, direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale del, in una circolare ai dirigenti scolastici. Pinneri aggiunge: "Rimane fermo l'impegno di ...