Scuola: preside Lombardo Radice, 'istituto vandalizzato notte dopo notte da una settimana' (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - L'istituto statale Lombardo Radice a Roma vandalizzato notte dopo notte, da una settimana. Arredi distrutti, vetri delle porte spaccati, web cam sottratte o in pezzi, pc divelti, banchi nuovi da rottamare, estintori scaricati..."Siamo ostaggio di alcune decine di studenti diretti da forze esterne", racconta all'Adnkronos Francesca Natali, la dirigente che questo pomeriggio ha presentato denuncia contro ignoti ai carabinieri dopo l'ultimo gesto vandalico di ieri notte. "Abbiamo anche scritto in un comunicato postato sulla home page della Scuola che auspichiamo che gli studenti si dissocino dalla violenza e dalla distruzione ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - L'statalea Roma, da una. Arredi distrutti, vetri delle porte spaccati, web cam sottratte o in pezzi, pc divelti, banchi nuovi da rottamare, estintori scaricati..."Siamo ostaggio di alcune decine di studenti diretti da forze esterne", racconta all'Adnkronos Francesca Natali, la dirigente che questo pomeriggio ha presentato denuncia contro ignoti ai carabinieril'ultimo gesto vandalico di ieri. "Abbiamo anche scritto in un comunicato postato sulla home page dellache auspichiamo che gli studenti si dissocino dalla violenza e dalla distruzione ...

Advertising

TV7Benevento : Scuola: preside Lombardo Radice, 'istituto vandalizzato notte dopo notte da una settimana'... - SoniaMystique : @Pirlasaggezza1 A scuola, collegio! Regalo di natale della preside ????? - ceciliafe : Un positivo in classe, cosa fare? Lo spiega la preside in 7 passi #covid #scuola - ilavfd : Ma perché non creare dei cloni così possiamo avere un mario draghi a capo di ogni cosa, anche come preside di ogni… - casertafocus : LA TRAGEDIA DEL SABATO SANTO – Muore a 18 anni in un incidente stradale, la scuola consegna ai familiari il diploma… -