Scoperto un embrione di dinosauro perfettamente conservato nell’uovo: il fossile trovato nel Sud della Cina (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “La maggior parte degli embrioni di dinosauro sono incompleti con gli scheletri disarticolati: siamo rimasti molto sorpresi nel vedere questo embrione perfettamente conservato nel suo uovo, in una postura simile a quella degli uccelli. E’ qualcosa che non era mai stato visto finora nei dinosauri non aviani”, commenta Waisum Ma dell’Università di Birmingham. Baby Yingliang è lungo 27 centimetri dalla testa alla coda e si trova all’interno di un uovo di 17 centimetri. La sua testa è ripiegata sotto il ventre, affiancata dalle zampe, mentre la schiena segue la curvatura del guscio. “Sembra un piccolo uccello rannicchiato nel suo uovo, una prova in più del fatto che molte caratteristiche degli uccelli moderni si sono evolute prima nei dinosauri loro antenati”, spiega Steve Brusatte dell’Università di Edimburgo. Il ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “La maggior parte degli embrioni disono incompleti con gli scheletri disarticolati: siamo rimasti molto sorpresi nel vedere questonel suo uovo, in una postura simile a quella degli uccelli. E’ qualcosa che non era mai stato visto finora nei dinosauri non aviani”, commenta Waisum Ma dell’Università di Birmingham. Baby Yingliang è lungo 27 centimetri dalla testa alla coda e si trova all’interno di un uovo di 17 centimetri. La sua testa è ripiegata sotto il ventre, affiancata dalle zampe, mentre la schiena segue la curvatura del guscio. “Sembra un piccolo uccello rannicchiato nel suo uovo, una prova in più del fatto che molte caratteristiche degli uccelli moderni si sono evolute prima nei dinosauri loro antenati”, spiega Steve Brusatte dell’Università di Edimburgo. Il ...

