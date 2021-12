Pisa vs Frosinone | le statistiche tra le 2 squadre

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Grande equilibrio nelle 10 sfide train Serie B: due successi per parte e sei pareggi (quattro di questi per 0-0). Dopo un successo per parte nelle prime due sfide train casa dei toscani in Serie B, le ultime tre gare sono tutte terminate 0-0. Ilè rimasto imbattuto in 24 delle ultime 25 partite casalinghe di Serie B (13V, 11N), mantenendo ben 13 volte la porta inviolata. Ilha perso solo una delle ultime 10 trasferte di campionato (5V, 4N), tuttavia la sconfitta è arrivata proprio in quella più recente (2-3 contro il Monza). Ilchiuderà primo in classifica questo girone d’andata (38 punti fino ad ora); nelle 10 stagioni precedenti a questa di Serie B (dal 2011/12), in sei casi chi ha chiuso il girone di andata ...

